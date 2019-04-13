Советы автомобилисту: как продлить жизнь машине При выборе автомобиля очень много внимания уделяется его надежности. Ведь каждый водитель хочет, чтобы его машина доставляла как можно меньше ломалась. Однако мало кто задумывается над тем, насколько сильно привычки воителя влияют на надежность автомобиля. Что это за привычки такие - читайте далее.