Эксперты объяснили, на что влияет размер колесных дисков

Названы случаи в которых рекомендуется замена дисков и резины.

Автомобиль являет собой систему слаженных узлов и механизмов. Во время разработки инженеры просчитывают все нюансы, в том числе и режимы эксплуатации.

Каждый автомобиль имеет расчетный размер колес, который прописан в дюймах. На основании паспортных параметров выбирается резина. Что произойдет, если изменить размер колес в ту или иную сторону?

Если заменить штатные колесные диски на диски большего размера, то придется "сэкономить" на резине. Т.е. нужно будет установить низкопрофильную резину. Чем это грозит во время эксплуатации? Прежде всего - это дискомфорт. Ведь при езде на такой резине вы сможете ощутить все "прелести" наших дорог, почувствовав каждую выбоинку и трещинку.

В случае перевоплощения в вездеход с установкой огромных колес, все основные узлы требуют полной переделки, потому что геометрия подвески не рассчитана на такие колеса и узлы очень быстро выйдут из строя. Об управляемости и комфорте машины тоже можете забыть.

Вариант с заменой колесных дисков на меньший размер применяется, когда нужно добиться максимально малого клиренса или же наоборот, в попытке увеличить его за счёт более агрессивной резины с большей высотой профиля. Но в любом случае важно помнить о том, что нельзя выходить за пределы размеров колес и шин, установленных автопроизводителем для конкретной машины.