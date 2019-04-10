Renault покажет в Шанхае электро-кроссовер

Новинка дебютирует в Шанхае 16 апреля.

Компания Renault сообщила о премьере для Шанхайского автосалона – доступном электрокаре под названием Renault City K-ZE. Он появится в продаже до конца текущего года.

Концепт Renault K-ZE был представлен лично Карлосом Гоном осенью 2018 года на домашнем для марки Парижском автошоу. Представить новинку в серийном виде в Шанхае бывший руководитель компании не сможет, поскольку сейчас уже четвертый раз находится под арестом в ожидании суда – ему грозит до 15 лет заключения по многочисленным обвинениям в финансовых махинациях.

Между тем бывшая команда Гона подготовила к дебюту конвейерную версию электрокара, построенного на агрегатах бюджетного индийского кроссовера Renault Kwid.

Осенью 2018 года концепт K-ZE был показан только снаружи. Однако фотошпионам из Китая удалось заглянуть внутрь конвейерного City K-ZE, где был замечен интерьер, почти идентичный салону Kwid. Главное отличие – поворотный селектор выбора режима трансмиссии, вместо рычага.

Заявленный для концепта запас хода в 250 км по циклу NEDC в серийной модели, скорее всего, будет заметно меньшим – около 150 км. Информацию о силовой установке производителю удалось удержать в тайне, хотя ясно, что ее мощность вряд ли превысит 50 кВт (68 л.с.).

Самое важное – стоимость новинки. Ранее Renault обещала ценник на уровне $7000-8000 за базовую версию.