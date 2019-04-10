Скачать
Четверг, 11.04.2019
Порошенко рассказал о последствиях для РФ от ветирования решения СБ ООН по миротворцам
Порошенко рассказал о последствиях для РФ от ветирования решения СБ ООН по миротворцам
Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год
Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Принц Гарри снимет сериал о психическом здоровье с Опрой Уинфри
Принц Гарри снимет сериал о психическом здоровье с Опрой Уинфри

Renault покажет в Шанхае электро-кроссовер

Renault покажет в Шанхае электро-кроссовер
22:32 Ср, 10 Апрель 2019 Телеграф auto.24tv.ua Фото: autoua.net/

Новинка дебютирует в Шанхае 16 апреля.

Компания Renault сообщила о премьере для Шанхайского автосалона – доступном электрокаре под названием Renault City K-ZE. Он появится в продаже до конца текущего года.

Концепт Renault K-ZE был представлен лично Карлосом Гоном осенью 2018 года на домашнем для марки Парижском автошоу. Представить новинку в серийном виде в Шанхае бывший руководитель компании не сможет, поскольку сейчас уже четвертый раз находится под арестом в ожидании суда – ему грозит до 15 лет заключения по многочисленным обвинениям в финансовых махинациях.

Между тем бывшая команда Гона подготовила к дебюту конвейерную версию электрокара, построенного на агрегатах бюджетного индийского кроссовера Renault Kwid.

Осенью 2018 года концепт K-ZE был показан только снаружи. Однако фотошпионам из Китая удалось заглянуть внутрь конвейерного City K-ZE, где был замечен интерьер, почти идентичный салону Kwid. Главное отличие – поворотный селектор выбора режима трансмиссии, вместо рычага.

Audi e-tron: электрокроссоверы начнут поставлять в США уже в мае 2019 года

Заявленный для концепта запас хода в 250 км по циклу NEDC в серийной модели, скорее всего, будет заметно меньшим – около 150 км. Информацию о силовой установке производителю удалось удержать в тайне, хотя ясно, что ее мощность вряд ли превысит 50 кВт (68 л.с.).

Самое важное – стоимость новинки. Ранее Renault обещала ценник на уровне $7000-8000 за базовую версию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Renault, Авто, Renault City K-ZE.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
02 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
03 Выкупила всю партию молока: Кит Харингтон рассказал, как разыграл свою жену
04 Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год
05 Порошенко отрицает участие в коррупционных схемах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
До +20 и дожди с грозами: будет тепло, но дождливо
В Одесский порт прибыла партия военной техники из США
В Украину прибыла партия военной техники из США
Президент утвердил программу &quot;Украина - НАТО&quot; на 2019 год
Президент утвердил программу "Украина - НАТО"
В Victoria's Secret пополнение: Грейс Элизабет стала новым &quot;ангелом&quot; бренда
В Victoria's Secret пополнение: Грейс Элизабет стала новым "ангелом" бренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь