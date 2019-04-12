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Самый маленький советский автомобиль: интересные факты
"Запорожец" был в 2 раза дешевле "Жигулей" и в 3 раза дешевле "Волги". В первые годы машина стоила 1800 рублей, за эти же деньги можно было купить тысячу бутылок водки. Таким образом приобрести это транспортное средство мог любой бережливый советский гражданин, который не вел тунеядский образ жизни.
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