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Tesla Model 3: стартовали продажи электрокара в Китае

Tesla Model 3: стартовали продажи электрокара в Китае
20:57 Сегодня Телеграф

Производитель электрокаров Tesla заявил о начале продаж Model 3 в Китае, чтобы увеличить свое присутствие на самом крупном рынке электромобилей.

"Стартовая цена Model 3 - 56 тысячи долларов, что является самой дешевой версией автомобиля в Китае", - говорится в сообщении. По словам производителя, электромобиль будет оснащен системой автопилота Tesla.

Отмечается, что предыдущая версия Model 3 в Китае стоила 61 тысячу долларов и при этом не была оснащена автопилотом.

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Tesla осознанно корректирует цены на электромобили на рынке КНР. Это сделано в связи с высокой конкуренцией со стороны местных производителей авто.

Сейчас Tesla импортирует автомобили для продаж в Китае. При этом компания строит свой завод в Шанхае, где начнет производство Model 3.

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Китай, Авто, Машина, Tesla, Tesla Model 3.
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