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Новинка от Mazda: более мощная версия нового хэтчбека

Новинка от Mazda: более мощная версия нового хэтчбека
11:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Mazda может создать мощную версию хэтчбека Mazda 3 нового поколения.

Новинка призвана возродить модификацию MPS/Mazdaspeed.

еще в конце 2018 года директор Mazda Акиро Марумото совершенно исключил вероятность создания спортивной новой Mazda 3. Однако же в апреле этого года глава проекта модели Кота Беппу заявил, что все возможно.

А именно, Беппу как большой автолюбитель высказал желание видеть более мощную версию нового хэтчбека Mazda 3 – и заявил о готовности сделать все, чтобы подобная модификация все-таки вышла в свет. Подобной моделью уже заинтересовались в развитых странах.

Среди моторов, которые Mazda выбирала для предстоящей Mazda 3, свой выбор остановили на 2,5-литровом турбодвигателе от Mazda СХ-9 мощностью 250 л.с. При этом "гипер-хэтчбек", как охарактеризовал его Беппу, может по мощности превзойти кроссовер. Однако большая мощность и крутящий момент могут стать проблемой для переднего привода. А значит, Mazda 3 скорее всего окажется полноприводной. если модель пойдет в серийное производство, по словам Кота Беппу, автомобиль будет более дружелюбным, чем Volkswagen Golf GTI – т.е. будет пригоден для повседневной езды, а не только для гонок по трассе.

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По предварительным данным, центр исследований и разработок Mazda в Лос-Анджелесе уже спроектировал концепцию спортивной версии Mazda 3, и теперь она уже на рассмотрении в штаб-квартире компании в Хиросиме. Впрочем, даже если там дадут зеленый свет модели, в европе ее не увидят, т.к. двигатель спортивного хэтчбека адаптировать к местным строгим экологическим нормам не получится.

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Автомобиль, Mazda, Авто, Mazda 3.
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