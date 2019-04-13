Chery Tiggo e: китайцы представили новый электрокроссовер

Автомобили на электрике набирают все большую и большую популярность во всем мире.

При этом в последнее время клиенты отдают предпочтение именно электрическим кроссоверам, которых стали производить значительно больше.

От мировых тенденций стараются не отставать китайские автопроизводители.

Одной из новинок является электрический Chery Tiggo e. Модель является модификацией компактного Chery Tiggo 4, и очень сильно напоминает своего старшего брата.

Среди видимых изменений - декоративная панель с крышкой зарядного порта вместо традиционной решетки. Данное решение немного напоминает Hyundai Kona Electric, у которого стилизованная передняя часть также используется вместо фальшрадиаторной решетки.

Также был немного изменен и интерьер, например, появилась шайба для выбора режимов движения вместо рычага КПП.

О технических характеристиках новинки известно немного, только запас хода, который достигает 401 км. Однако замеры проводили в рамках методики NEDC, которая является немного устаревшей. Так что не исключено, что в действительности он может достигать лишь 150 км.