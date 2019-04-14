Tesla Model S Roamer: самый страшный автомобиль планирует установить рекорд среди самых быстрых кемперов

На следующей неделе - 17 апреля в Мичигане представят дом на колесах, который сконструирован на базе Tesla Model S Roamer.

Построил его бизнесмен и путешественник Тревис Рабенберг.

Рабенберг задался целью установить рекорд Гиннеса среди самых быстрых кемперов. Эта версия сделана на базе Model S P90D и отдача силовой установки в данном случае может достигать 690 л.с. Таким образом, дом на колесах может разогнаться до 240 км/с. На одном заряде он способен проехать до 320 километров.

Также изобретатель решил установить на крышу жилого отсека еще и солнечные батареи. С их помощью можно сгенерировать до 1 000 ватт.

Внешний вид кемпера удивляет. От привычной Model S осталась только передняя часть. Вместо задней установлен жилой отсек, который может откидываться в стороны. Внутри есть кровать, баки для воды, обеспечивающее работу раковины и туалета.

Сразу скажем, что жить в таких условиях несколько дней будет сложновато, а вот переночевать вполне можно.

При этом Рабенберг хочет не только продемонстрировать свое творение, но еще и продемонстрировать возможности электрического дома на колесах. В связи с этим он анонсировал путешествие на нем из Великобритании в Дубай. Конечной точкой в данном случае будет выставка World Expo 2020 года.