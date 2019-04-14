Porsche 911 нового поколения засветился в Украине

В Украине уже появился новейший немецкий спорткар Porsche 911 2019 модельного года, чья стоимость составляет не менее 4 млн грн.

Об этом свидетельствует размещенное в Интернете фото.

Новый Porsche 911 имеет несколько комплектаций. Судя по всему, в Украину приехал заднеприводный Porsche 911 Carrera S или полноприводный 4S, так как именно их серийное производство началось прежде всего.

Официальная премьера Porsche 911 нового поколения состоялась в конце 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Новинка внешне не сильно отличается от модели предыдущего поколения. Однако, технически версия 992 – самая продвинутая за всю историю этой модели.

Новые Porsche 911 Carrera S и Carrera 4S оснащаются шестицилиндровым 3,0 л оппозитным двигателем мощностью 443 л.с. Он работает вместе с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Разгон до 100 км/ч занимает 3,4-3,5 секунды, в зависимости от версии. Porsche 911 Carrera S с пакетом Sport Chrono Package до "сотки" разгоняется еще быстрее.

Из других новшеств нужно отметить более просторный салон, систему ночного виденья и режим Wet mode, который нужно включать на мокром асфальте.