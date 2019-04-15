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На Шанхайском автосалоне покажут первый новый Lotus

На Шанхайском автосалоне покажут первый новый Lotus
15:13 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Facebook

Уже завтра, 16 апреля, в Шанхае представят новый Lotus Cars.

Lotus Cars анонсировала свое участие в международном автосалоне в Шанхае.

16 апреля на пресс-коференции, в которой примут участие гендиректор бренда Фил Попэм и гендиректор всей группы Lotus Фэнь Циньфэнь, будут раскрыты первые подробности о принципиальной новой гражданской модели – первой со времен Evora, которую представили еще летом 2008 года и запустили в производство в 2009-м.

Одновременно "Лотус" расскажет про обновленный гоночный автомобиль.

Новинка станет самым практичным и наиболее пригодным для повседневной эксплуатации "Лотусом". Причем это будет последняя модель компании, построенная на старом шасси.

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Следом за ней принадлежащий китайцам Geely британский бренд выпустит Evora, Exige и Elise новых поколений, и вот уже они получат совершенно иную архитектуру, которая пока еще находится в разработке.

Кроме того, к спортивным моделям должен присоединиться кроссовер, нацеленный на конкуренцию то ли с Porsche Macan, то ли с Porsche Cayenne. Выпускать его будут в Китае.

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Шанхай, Автомобили, Авто, Lotus, Lotus Cars.
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