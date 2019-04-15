Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Зеленский не придет сегодня на дебаты с Порошенко: названа причина
Зеленский не придет сегодня на дебаты с Порошенко: названа причина
Убийство ювелира Киселева раскрыто, есть задержанные
Убийство ювелира Киселева раскрыто, есть задержанные
Стало известно, сколько украинцев посмотрели бой Ломаченко - Кролла
Стало известно, сколько украинцев посмотрели бой Ломаченко - Кролла
Официально: Верка Сердючка выступит на сцене Евровидения-2019
Официально: Верка Сердючка выступит на сцене Евровидения-2019

Mercedes-Benz презентовал новый кроссовер

Mercedes-Benz презентовал новый кроссовер
18:20 Сегодня Телеграф autonews.autoua.net Фото: Twitter

В преддверии Шанхайского автосалона немецкая марка представила концепт GLB, серийная версия которого появится этим летом.

Mercedes-Benz GLB позиционируется производителем как самый практичный брат GLA. Габаритная длина концепта - 4634 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1900 мм, размер колесной базы - 2829 мм. Как утверждают в компании, в салоне нового кроссовера смогут разместиться семь человек. Над лобовым стеклом шоу-кара разместилась пара светодиодных прожекторов. Ездит концепт на двухцветных 17-дюймовых колесных дисках, обутых в зубастые шины.

На Шанхайском автосалоне покажут первый новый Lotus
На Шанхайском автосалоне покажут первый новый LotusЧитать полностью

Интерьер Mercedes-Benz GLB разработан в стилистике A-Class с двумя широкоформатными дисплеями на передней панели: на одном отображаются данные приборов, второй отвечает за медиасистему MBUX нового поколения. В отделке салона использована кожа наппа и нубук коричневого цвета с каштановыми и светло-коричневыми вставками. На передней панели, центральной консоли и дверных картах вставки из орехового дерева. Сидения второго могут смещаться на 90-140 мм вперед и на 50 мм назад. Как утверждают в компании, третий ряд сидений достаточно комфортен для "двух пассажиров средней комплекции" и при необходимости может быть "утоплен в багажное отделение".

В Украине разрешат проектирование перехватывающих автостоянок

Концепт GLB оснащен 2-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем M260 с турбонаддувом, генерирующим 224 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Сочетается агрегат с преселективным "роботом" 8G-DCT и системой полного привода 4Matic с многодисковой муфтой подключения задней оси, способной в режиме бездорожья распределять крутящий момент между осями в соотношении 50:50. В режиме Eco/Comfort на заднюю ось подается 20% тяги, режиме Sport - 30%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авто, Кроссовер, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz GLB.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 15 апреля – День святого Тита (Ледолома)
02 Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление
03 Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
04 Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
Выходные в апреле и мае: сколько дней будем отдыхать
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
ЕС утвердил скандальную реформу законодательства об авторских правах
ЕС утвердил скандальную реформу об авторских правах
Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону &quot;Игры престолов&quot;
Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь