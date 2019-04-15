Mercedes-Benz презентовал новый кроссовер

В преддверии Шанхайского автосалона немецкая марка представила концепт GLB, серийная версия которого появится этим летом.

Mercedes-Benz GLB позиционируется производителем как самый практичный брат GLA. Габаритная длина концепта - 4634 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1900 мм, размер колесной базы - 2829 мм. Как утверждают в компании, в салоне нового кроссовера смогут разместиться семь человек. Над лобовым стеклом шоу-кара разместилась пара светодиодных прожекторов. Ездит концепт на двухцветных 17-дюймовых колесных дисках, обутых в зубастые шины.

Интерьер Mercedes-Benz GLB разработан в стилистике A-Class с двумя широкоформатными дисплеями на передней панели: на одном отображаются данные приборов, второй отвечает за медиасистему MBUX нового поколения. В отделке салона использована кожа наппа и нубук коричневого цвета с каштановыми и светло-коричневыми вставками. На передней панели, центральной консоли и дверных картах вставки из орехового дерева. Сидения второго могут смещаться на 90-140 мм вперед и на 50 мм назад. Как утверждают в компании, третий ряд сидений достаточно комфортен для "двух пассажиров средней комплекции" и при необходимости может быть "утоплен в багажное отделение".

Концепт GLB оснащен 2-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем M260 с турбонаддувом, генерирующим 224 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Сочетается агрегат с преселективным "роботом" 8G-DCT и системой полного привода 4Matic с многодисковой муфтой подключения задней оси, способной в режиме бездорожья распределять крутящий момент между осями в соотношении 50:50. В режиме Eco/Comfort на заднюю ось подается 20% тяги, режиме Sport - 30%.