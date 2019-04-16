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Электрокар с автопилотом: Audi представила концепт городского автомобиля будущего

Электрокар с автопилотом: Audi представила концепт городского автомобиля будущего
03:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Audi презентовала новый концепт городского беспилотного электрокара AI:ME.

Немецкая автомобилестроительная компания на проходящем в Шанхае автосалоне презентовала концепт автономного городского авто будущего. Машина сочетает в себе технологию самостоятельного вождения, электрический двигатель и высокотехнологичную кабину с добавлением технологий виртуальной реальности.

Автомобиль получит автопилот четвертого уровня, с помощью которого водитель сможет позволить себе не контролировать управление на определенных участках дороги — например, на автомагистралях или в специально оборудованных городских зонах. AI:ME получил электромотор мощностью 170 лошадиных сил (125 киловатт), аккумулятор емкостью 65 кВт/ч и 23-дюймовые колеса. Сам корпус автомобиля оснащен специальными яркими светодиодами, которые будут обозначать габариты электрокара и предупреждать других участников дорожного движения.

Относительно малую скорость представители Audi объяснили тем, что AI:ME создан для передвижения в городских условиях, а потому экстремальные ускорения и высокие скорости при поворотах ему ни к чему. Концепт рассчитан на диапазон от 20 до 70 километров в час, и установленная батарея с этой задачей справится. Запас хода — главный показатель электрокара — в Audi не озвучили.

Длина автомобиля — 4300 миллиметров, ширина — 1900 миллиметров, высота — 1520 миллиметров. Салон оборудован полностью электронной приборной панелью с трехмерным OLED-монитором, который контролируется голосом и движением глаз, а сам электрокар поддерживает очки виртуальной реальности. Машина получила панорамную крышу, степень прозрачности которой пользователь сможет изменять на свое усмотрение, а по ее периметру установлены резервуары для живых растений.

Еще одной особенностью концепта стало заднее сиденье автомобиля. Инженеры Audi предполагают, что зачастую AI:ME будут пользоваться два человека, а поэтому вместо заднего сиденья установлена небольшая съемная "скамейка". Такое решение позволит существенно увеличить простор внутреннего пространства автомобиля, которое, как правило, не часто отличается в машинах подобного сегмента. Кроме того, это значительно повысит комфорт пассажиров: салон оборудован магнитами, а потому в поездке можно свободно пользоваться металлическими чашками и тарелками, не волнуясь по поводу неудобных подставок.

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В отличие от Audi AIcon — "бизнес-джета для дальних поездок", — AI:ME позиционируется как комфортабельное транспортное средство в городских условиях, третье, как утверждают в Audi, по частоте нахождения место — после работы и дома. Помимо этого, AI:ME может использоваться в популярном сейчас каршеринге.

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Audi, Электрокар, Концепт-кар, AI:ME.
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