Названа дата премьеры одной из самых ожидаемых моделей Chevrolet

Chevrolet продемонстрировала закамуфлированные прототипы C8 Corvette на нью-йоркских улицах.

General Motors официально подтвердил премьеру среднемоторного C8 Chevrolet Corvette в текущем году. Новый спорткар увидит свет уже 18 июля.

Слухи о презентации Corvette длились последние 4 года. В истории спорткара Chevrolet это первая подобная модель. Это событие стало первым официальным появлением автомобиля на публике.

Никаких данных о технических характеристиках новинки нет. По слухам, машина будет в нескольких вариантах мощности – с 6,2-литровым V8 мощностью более 460 л.с. - а также в гибридном варианте.

Так это или нет, подтверждение или опровержение гипотез состоится через три месяца.