Названа дата премьеры одной из самых ожидаемых моделей Chevrolet

General Motors официально подтвердил премьеру среднемоторного C8 Chevrolet Corvette в текущем году. Новый спорткар увидит свет уже 18 июля.
Слухи о презентации Corvette длились последние 4 года. В истории спорткара Chevrolet это первая подобная модель. Это событие стало первым официальным появлением автомобиля на публике.
Никаких данных о технических характеристиках новинки нет. По слухам, машина будет в нескольких вариантах мощности – с 6,2-литровым V8 мощностью более 460 л.с. - а также в гибридном варианте.
Так это или нет, подтверждение или опровержение гипотез состоится через три месяца.