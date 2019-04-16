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Rapid E: первый электрокар Aston Martin показали на выставке в Шанхае

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Rapid E: первый электрокар Aston Martin показали на выставке в Шанхае
21:44 Сегодня Телеграф autogeek.com.ua Фото: instagram

Компания Aston Martin Lagonda показала на автосалоне в Шанхае итерацию своего первого полностью электрического Rapide E.

Вице-президент и креативный директор Aston Martin Марек Райхман заявил, что Rapide E является ключевой моделью люксового бренда. Производить первый электромобиль Aston Martin будут в Сент-Атане.

Модель специально разработали для Williams Advanced Engineering и он будет выпущен в ограниченном количестве — 155 экземпляров.

Разработчики отмечают, что Rapide E имеет улучшенную аэродинамическую эффективность. Кованые алюминиевые аэродинамические колеса с шинами Pirelli P-Zero обеспечивают большую эффективность охлаждения тормозов.

Также Rapide E оснащен 10-дюймовым цифровым дисплеем, на котором отображена вся основная информация авто, в том числе о состоянии заряда аккумулятора, уровней мощности двигателя и энергопотребления в режиме реального времени. Внутри модели достаточно много деталей, которые армированы углеродным волокном.

Специальное приложение позволяет удаленно отслеживать информацию о состоянии автомобиля.

Rapide E получит аккумуляторную батарею на 65 кВтч, которая включает 5600 литий-ионных цилиндрических элементов 18650 формата. При этом поддерживается зарядка напряжением 800 В. Аккумуляторная система питает два электромотора, установленных сзади, с общей выходной мощностью чуть более 610 л/с и крутящим моментом 950 Нм.

На одном заряде Rapide E может проехать 320 км (цикл WLTP). На полную зарядку от зарядной станции с напряжением 400 В необходимо около часа. Максимальная скорость электромобиля составляет 50 км/ч. Разогнаться до 100 км Rapide E способен менее чем за 4 секунды.

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"Презентация Rapide E станет ключевым моментом для Aston Martin. Для нас это исторический шаг, ведь это наш первый полностью электрический серийный автомобиль. Он свидетельствует о том, что Aston Martin готов к огромному вызову экологически ответственного и устойчивого будущего. Как автомобильная компания, мы не можем быть пассивны в этом вопросе. Производя электромобили мы учимся сохранять то, что важно для водителей и автолюбителей. Нам важно, чтобы при использовании технологии EV мы не отказывались от тех уникальных качеств, которые определяют Aston Martin. Я верю, что Rapide E воплощает это желание и прокладывает путь к невероятно захватывающему будущему", — заявил накануне презентации президент и генеральный директор группы Aston Martin Lagonda Энди Палмер.

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Автомобиль, Шанхай, Авто, Электрокар, Aston Martin.
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