Mercedes-AMG представил удлиненную версию модели A35L

Производство новинки будет налажено на совместном предприятии Daimler и BAIC, расположенном в Китае.

В рамках Шанхайского автосалона немецкая компания представила "заряженную" версию модели A35.

Эксклюзивная модификация A35L для китайского рынка получила увеличенную на 60 мм колесную базу, которая теперь составляет 2 789 мм. Такая доработка положительно сказалась на пространстве в салоне и обеспечивает больший комфорт задним пассажирам.

Под капотом новинки установлен 2,0-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, производительность которого составляет 302 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Такой же силовой агрегат используется и в стандартной версии колесную. Совместно с двигателем работает 7-скоростная АКПП с двойным сцеплением и система полного привода.

С нуля до сотни новый Mercedes-AMG A35L способен ускорится всего за 4,9 секунды, а максимальная скорость модели ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. При этом силовой агрегат будет поставляться с завода в Кёльеде, Германия.