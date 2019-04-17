Названы части авто, которые стоят больше всего

Вопреки расхожему мнению, наиболее дорогими частями машины являются вовсе не мотор и трансмиссия.
Многие считают, что данные составные части машины являются наиболее дорогостоящими. Это утверждение не соответствует действительности.
Наибольший процент от цены всей машины занимают такие элементы:
Салон машины - до 10 % от общей стоимости.
Комфорт автомобильного салона представляет собой один из немаловажных факторов для водителя. Это и становится причиной того, что автопроизводители не экономят на его производстве, так как потенциальные покупатели выбирают машину, обращая внимание на качество изготовления салона.
Коробка переключения передач - 10%.
Коробка передач предназначена для передачи мощности двигателя на ведущие колеса. Она входит в число важнейших элементов системы, предназначенной для передачи крутящего момента от мотора к колесам.
Электронные системы
Этот компонент автомобиля в значительной степени влияет на его окончательную стоимость. На сегодняшний день без установки электронных устройств невозможно производство даже самого недорогого вида автомобилей.
Если электронных устройств немного, то и окончательная заводская цена является невысокой.