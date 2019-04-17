Названы части авто, которые стоят больше всего

Не каждый владелец задумывался, а какой процент от цены машины занимает, например, коробка передач.

Вопреки расхожему мнению, наиболее дорогими частями машины являются вовсе не мотор и трансмиссия.

Многие считают, что данные составные части машины являются наиболее дорогостоящими. Это утверждение не соответствует действительности.

Наибольший процент от цены всей машины занимают такие элементы:

Салон машины - до 10 % от общей стоимости.

Комфорт автомобильного салона представляет собой один из немаловажных факторов для водителя. Это и становится причиной того, что автопроизводители не экономят на его производстве, так как потенциальные покупатели выбирают машину, обращая внимание на качество изготовления салона.

Коробка переключения передач - 10%.

Коробка передач предназначена для передачи мощности двигателя на ведущие колеса. Она входит в число важнейших элементов системы, предназначенной для передачи крутящего момента от мотора к колесам.

Электронные системы

Этот компонент автомобиля в значительной степени влияет на его окончательную стоимость. На сегодняшний день без установки электронных устройств невозможно производство даже самого недорогого вида автомобилей.

Если электронных устройств немного, то и окончательная заводская цена является невысокой.