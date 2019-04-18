Lincoln представил свой самый маленький кроссовер

Новинка разделила платформу с Ford Escape, а экстерьер кроссовера демонстрирует фирменный язык дизайна компании.

В рамках автосалона американская компания представила свой самый маленький SUV - Corsair.

Новый Lincoln Corsair сменит в модельном ряду MKC. Отметим, что модель создана с нуля, а ее целевой аудиторией считается молодежь.

В моторную гамму Lincoln Corsair войдут 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 250 л.с. и 373 Нм крутящего момента, а также 2,3-литровый 4-цилиндровый двигатель производительностью в 280 л.с. и 420 Нм, который будет предложен опционально. Кроме того после компания предложит гибридную версию модели.

В салоне новинки расположились 8,0-дюймовый сенсорный экран, комфортный кресла с 24-положениями регулировок и массажем, а также панорамная крыша, доступная за отдельную плату. Интерьер отделан кожей и вставками из дерева.

Продажи новинки стартуют уже в текущем году. Основными конкурентами модели станут Mercedes-Benz GLC, Lexus NX и Acura RDX. Цены на Lincoln Corsair пока не сообщаются.