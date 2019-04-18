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В Нью-Йорке представили дизельную версию Mazda CX-5

В Нью-Йорке представили дизельную версию Mazda CX-5
12:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Стало известно, что авто будут продавать с дизельным двигателем с двумя турбинами.

На автосалоне в Нью-Йорке представлена дизельная версия компактного кроссовера Mazda CX-5.

Когда несколько лет назад, мир потряс скандал с махинациями вокруг дизельных автомобилей, казалось, что во многих странах подобные двигатели могут вовсе исчезнуть, кроме действительно мощных, используемых в пикапах и грузовиках.

Некоторые компании в настоящее время уже приняли решение об полном отказе от дальнейшего использования в своих моделях дизельных моторов. Некоторые, но не все.

На данный момент, японская компания Mazda предлагает компактный кроссовер CX-5 с 2,2-литровым дизельным двигателем с двумя турбинами.

Этот мотор семейства Skyactiv-D может развить мощность в 168 лошадиных сил, а его крутящий момент равен 393 Нм. Примечательно, что таким же моментом обладает и бензиновый 2,5-литровый 4-цилиндровый турбомотор, мощность которого составляет 250 л.с. 

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Что касается эффективности, то по заверениям представителей Mazda, новый мотор расходует 8,71 литра топлива в городе, 7,84 литров по шоссе, а в смешанном цикле эта цифра равна 8,4 литров. Это значительно ниже, чем у того же четырехцилиндрового бензинового двигателя с турбонаддувом.

Даты поставки автомобилей клиентам пока что не были объявлены – сообщается, что официальный старт продаж новинки намечен на конец этого года.

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Автомобили, Авто, Mazda CX-5, Дизельная версия Mazda CX-5, CX-5.
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