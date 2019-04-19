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Renault представила новый квадратный фургон

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Renault представила новый квадратный фургон
11:19 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новинка от Renault получилась весьма компактной и очень квадратной.

Компания Renault представила свой новый электрический фургон под названием EZ-Flex.

Эта модель пока еще носит статус экспериментальной: ее выпустят весьма ограниченным тиражом (конкретных цифр представители французской марки не озвучивали) и отдадут европейским транспортным компаниям, которые устроят новинке своего рода тест-драйв.

Всю собранную информацию разработчики используют для создания «массового» фургона, приобрести который сможет любой желающий.

Длинна фургончика составляет всего 3,86 метра, что не мешает ему иметь вполне вместительный грузовой отсек объемом три кубометра.

Еще одно преимущество на городских дорогах – небольшой радиус разворота - всего 4,5 метра. Максимально упростить жизнь водителю помогут и широкие двери, ведущие в кабину.

В целом же салон авто получился практичным и функциональным – здесь нет ничего лишнего, а все самое необходимое всегда под рукой. К примеру, центральное место на панели отвели большому многофункциональному дисплею. На него, в частности, могут приходить координаты тех мест, куда требуется привезти груз. 

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Об электрической силовой установке информации пока нет. Единственное, чем поделился автопроизводитель, - заявленный запас хода. По заверениям разработчиков, на одной зарядке Renault EZ-FLEX может проехать порядка 150 километров. Этого вполне хватит для одного рабочего дня в городе.

По данным компании, подобного рода LCV за день редко преодолевают более 50 километров.

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Renault, Автомобили, Авто, Фургон, Квадратный фургон.
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