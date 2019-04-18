Скачать
Четверг, 18.04.2019
НБУ: "ПриватБанк" не вернут предыдущим владельцам
НБУ: "ПриватБанк" не вернут предыдущим владельцам
ЦИК перенесла время теледебатов на "Общественном"
ЦИК перенесла время теледебатов на "Общественном"
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
"Золота Жар-птиця 2019": Что нам известно о грандиозном шоу
"Золота Жар-птиця 2019": Что нам известно о грандиозном шоу

Новинка от компании Hyundai: Новый седан презентовали в Нью-Йорке

Смотрите фото (3)
Новинка от компании Hyundai: Новый седан презентовали в Нью-Йорке
18:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Презентация восьмого по счету поколения Hyundai Sonata образца 2020 года состоялась в рамках автошоу в Нью-Йорке.

Новинка представляет собой четырехдверное купе.

Обращает на себя внимание ее агрессивная передняя часть. Благодаря низко посаженной решетке радиатора и оригинальному расположению светодиодной оптики, прослеживается некоторое сходство с пастью акулы.

Внутри салона также много нововведений. Появились эргономичный руль, цифровая приборная панель, мультимедийный блок с "парящим" восьмидюймовым дисплеем. Традиционный рычаг переключения передач заменен четырьмя кнопками.

Lincoln представил свой самый маленький кроссовер

Еще одним нововведением является модуль NFC. Он позволяет осуществлять доступ в автомобиль с помощью смартфона.

В Нью-Йорке представили дизельную версию Mazda CX-5

Линейка моторов состоит из двигателей объемом на 1,6 и 2,5 литра. Их мощность составляет 180 и 191 лошадиную силу, соответственно. За трансмиссию отвечает АКПП на 8 ступеней.

Серийное производство машины начнется этой осенью на заводе Hyundai в Алабаме. Первые экземпляры американские дилеры получат уже в октябре текущего года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Hyundai, Hyundai Sonata, Новый седан, Презентация авто в Нью-Йорке, Модуль NFC.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
03 Голливудский актер больше никогда не женится
04 Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день
05 Как будут работать банки на праздники: график
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
МВД: 19 апреля начнется частичный &quot;режим тишины&quot;
МВД: 19 апреля начнется частичный "режим тишины"
Снижение цен на газ для населения: Гройсман поставил ультиматум &quot;Нафтогазу&quot;
Цена на газ: Гройсман поставил ультиматум "Нафтогазу"
Стало известно, кто будет руководить дебатами на Олимпийском
Стало известно, кто будет руководить дебатами на стадионе
Чистый четверг 2019: Почему необходимо делать уборку в этот день
Чистый четверг 2019: Почему необходимо делать уборку в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь