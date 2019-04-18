Новинка от компании Hyundai: Новый седан презентовали в Нью-Йорке

Презентация восьмого по счету поколения Hyundai Sonata образца 2020 года состоялась в рамках автошоу в Нью-Йорке.

Новинка представляет собой четырехдверное купе.

Обращает на себя внимание ее агрессивная передняя часть. Благодаря низко посаженной решетке радиатора и оригинальному расположению светодиодной оптики, прослеживается некоторое сходство с пастью акулы.

Внутри салона также много нововведений. Появились эргономичный руль, цифровая приборная панель, мультимедийный блок с "парящим" восьмидюймовым дисплеем. Традиционный рычаг переключения передач заменен четырьмя кнопками.

Еще одним нововведением является модуль NFC. Он позволяет осуществлять доступ в автомобиль с помощью смартфона.

Линейка моторов состоит из двигателей объемом на 1,6 и 2,5 литра. Их мощность составляет 180 и 191 лошадиную силу, соответственно. За трансмиссию отвечает АКПП на 8 ступеней.

Серийное производство машины начнется этой осенью на заводе Hyundai в Алабаме. Первые экземпляры американские дилеры получат уже в октябре текущего года.