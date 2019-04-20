Шанхайский автосалон 2019: новый двухдверный гибрид Karma

Karma Automotive на автосалоне в Шанхае представила двухдверный седан, который разрабатывался в сотрудничестве с Pininfarina.

Концепт получил название Karma Pininfarina GT и работает за счет гибридной силовой установки. Этот автомобиль является первым результатом сотрудничества Karma и итальянцев из Pininfarina.

Pininfarina GT имеет размеры представленного в том же Шанхае Revero GT. Однако концепт является более спортивным благодаря короткому заднему свесу и длинному капоту.

При этом в дизайне Pininfarina GT можно найти общие черты с автомобилями других известных брендов. К примеру, передние фары похожи на Aston Martin DB10, вертикальные решетки радиатора на Ferrari 488, а линия отреза капота на модели Lamborghini.

Гибрид является пока только концептом и в серийное производство его не планируют отправлять. Однако в компании заявляют, что если их автомобиль заинтересует клиентов, то они могут выпустить ограниченную партию Pininfarina GT.

Собирать гибрид могут на заводе Pininfarina возле итальянского Турина. Однако сколько штук могут выпустить, и какая их ориентировочная стоимость.

Касательно технических характеристик концепта ничего неизвестно. Однако с учетом того, что Pininfarina GT делалась на основе Revero GT можно предположить, что она имеет схожие характеристики - 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель от BMW, бортовой электрический генератор и два электродвигателя с общей мощностью 535 л.с. и 746 Нм крутящего момента.