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Шанхайский автосалон 2019: новый двухдверный гибрид Karma

Шанхайский автосалон 2019: новый двухдверный гибрид Karma
13:31 Сегодня Телеграф autogeek.com.ua Фото: Twitter

Karma Automotive на автосалоне в Шанхае представила двухдверный седан, который разрабатывался в сотрудничестве с Pininfarina.

Концепт получил название Karma Pininfarina GT и работает за счет гибридной силовой установки. Этот автомобиль является первым результатом сотрудничества Karma и итальянцев из Pininfarina.

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Pininfarina GT имеет размеры представленного в том же Шанхае Revero GT. Однако концепт является более спортивным благодаря короткому заднему свесу и длинному капоту.

При этом в дизайне Pininfarina GT можно найти общие черты с автомобилями других известных брендов. К примеру, передние фары похожи на Aston Martin DB10, вертикальные решетки радиатора на Ferrari 488, а линия отреза капота на модели Lamborghini.

Гибрид является пока только концептом и в серийное производство его не планируют отправлять. Однако в компании заявляют, что если их автомобиль заинтересует клиентов, то они могут выпустить ограниченную партию Pininfarina GT.

Собирать гибрид могут на заводе Pininfarina возле итальянского Турина. Однако сколько штук могут выпустить, и какая их ориентировочная стоимость.

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Касательно технических характеристик концепта ничего неизвестно. Однако с учетом того, что Pininfarina GT делалась на основе Revero GT можно предположить, что она имеет схожие характеристики - 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель от BMW, бортовой электрический генератор и два электродвигателя с общей мощностью 535 л.с. и 746 Нм крутящего момента.

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Авто, Автосалон, Карма, Гибрид, Шанхайский автосалон, Karma Automotive, Шанхайский автосалон 2019.
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