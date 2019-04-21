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Немецкая компания Audi презентовала улучшенный Audi R8 2020 (Видео)

Немецкая компания Audi презентовала улучшенный Audi R8 2020 (Видео)
09:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

На своем стенде в Нью-Йорке немецкий автопроизводитель представил обновлённый спорткар Audi R8 V10 Performance Quattro.

Обновленный спорткар получил более агрессивный экстерьер. В частности, затемненную головную оптику, новый задний бампер, спойлер и диффузор, а также модифицированную решетку радиатора в виде крупных пчелиных сот с тремя узкими воздухозаборниками сверху. В оформлении салона используются новые цветовые решения, но, в целом, он остался прежним.

В качестве оснащения Audi R8 журналисты портала tarantas.news отмечают цифровую "приборку", современный аудиокомплекс Bang & Olufsen с функцией беспроводной зарядки смартфонов, навигационный блок и светодиодную подсветку салона.

За производительность спорткара отвечает V10 объемом 5,2 литра мощностью 562 л.с. и 550 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый "робот" S Tronic, передающей момент на две оси. Такая "начинка" позволяет Audi R8 разгоняться с места до 100 км/ч за 3,4 секунды и развивать максимальную скорость в 323 м/ч. Для модификации Performance, которая будет доступна на рынке Северной Америки, двигатель форсирован до 602 л.с. и 559 Нм момента.

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Ожидается, что новинка появится у дилеров этим летом. Согласно прайс-листу, стоимость нового поколения купе R8 стартует с отметки в 169 900 долларов. Версия Audi R8 Performance Quattro Coupe обойдется покупателям в 195 900 долларов, а Audi R8 Performance Quattro Spyder - в 208 100 долларов США.

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Видео, Audi, Немецкий автопроизводитель, Audi R8 2020.
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