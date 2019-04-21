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Самый продаваемый спорткар-купе в мире: какой он

Самый продаваемый спорткар-купе в мире: какой он
19:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

55 лет назад Ford представил публике новый автомобиль – и он напрочь "застрял" на рынке.

Ford Mustang – не просто самый продаваемый спорткар-купе в мире, он возглавляет рейтинг уже 4 года подряд.

Тогда, полвека назад, Ford Mustang стал чем-то совершенно новым, говорит директор компании по развитию глобальных рынков. Автомобиль стал ассоциироваться с ветром в волосах, ревом моторов и, конечно же, фирменным значком.

В течение длительного времени Ford Mustang продавался исключительно в Северной Америке. Однако с запуском S550 в 2015 году модель зацепилась и на мировом рынке. В 2018 году по всему миру было продано 113 066 автомобилей. По сравнению с 2017 годом это незначительный прирост. Частично успех приписывают запуску нового Bullitt.

Однако в команде Ford Mustang не все так гладко. С 2015 года объемы продаж в США неуклонно снижается. В этом году было продано 122 349 автомобилей, однако в 2016 году показатели упали до 105 932, а в 2017 году — 81 866. Еще хуже дела обстояли в 2018 – 75 842 реализованных машины. Это худший показатель для бренда за последние 10 лет.

Ford представил новый Mustang 2.3L High Performance Package

Возможно, именно поэтому Ford стремится стимулировать продажи, выпуская новую модель. Представленный всего несколько дней назад, пакет Mustang 2.3L High Performance Package дополняет базовую Pony еще на 20 лошадиных сил. А еще оснащен улучшенной подвеской от Mustang GT, равно как и некоторыми эстетическими дополнениями для большей четкости изображений. Нынче модель демонстрируют на автосалоне в Нью-Йорке, в продажу она поступит в следующем году.

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Автомобиль, Ford, Авто, Спорткар, Ford Mustang, Спорткар-купе.
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