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Ford представил новый Mustang 2.3L High Performance Package

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Ford представил новый Mustang 2.3L High Performance Package
20:35 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: pixabay.com

К большому сожалению поклонников Mustang, версию SVO Ford решил не возрождать и не добавлять версии ST или RS.

Однако к радости тех же фанатов доступна новая модель – Mustang 2.3L High Performance Package.

Под капотом автомобиля – мотор EcoBoost объемом 2,3 л от последнего поколения Ford Focus RS — с турбокомпрессором и двойной спиралью, мощностью 300 л.с. и 475 Н/м крутящего момента; кроме того, машину оснастили новой выхлопной системой с четырьмя наконечниками.

Несмотря на относительно небольшой прирост мощности – всего 20 "лошадок" — диапазон эффективной работы увеличился на все 40%. По сравнению с другой модификацией Mustang с такими характеристиками динамика разгона усилена примерно на полсекунды.

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Кроме двигателя, новинку оборудовали подвеской от Mustang GT, тормозами от этой же версии, дополненные перенастроенной электроникой и улучшенным балансом по осям.

Среди прочих обновлений на 2.3L High Performance Package – 19-дюймовые колеса, шильдики на кузове, серые зеркала заднего вида, новая радиаторная решетка и черные вставки на кузове. Кроме того, в стандартную комплектацию спорткара вошли система FordPass Connect. Модель представлена в четырех цветах.

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Сколько может стоить такой автомобиль, пока неизвестно. Продажи в США начнутся осенью 2019 года.

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Автомобиль, Ford, Авто, Мустанг, Mustang 2.3L High Performance Package.
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