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Honda представила спортивную версию модели Civic

Honda представила спортивную версию модели Civic
09:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Конкурентами модели является Hyundai Elantra, Nissan Sentra и Toyota Corolla.

В рамках Нью-Йоркского автосалона японская компания представила спортивную версию Civic 2019, получившую приставку Si в названии.

Компактный автомобиль Honda Civic доступен в трех исполнениях кузова: "седан", "купе" и "4-дверный хэтчбек".

Под капотом седана и купе устанавливается 2,0-литровый двигатель мощностью 158 л.с. Кроме того в моторную гамму входит 1,5-литровый 174-сильный агрегат. Хэтчбек комплектуется только 1,5-литровым мотором. 

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Нью-Йорке японская компания презентовала "заряженную" модификацию модели, доступная для исполнений в кузовах "седан" и "купе". В движение автомобиль будет приводиться 1,5-литровым турбодвигателем с отдачей 205 лошадиных сил. Совместно с агрегатом работает 6-скоростная МКПП.

Экстерьер новинки был улучшен, а также отметим более качественную звукоизоляцию салона, дополнительные варианты отделки и наличие иной мультимедийной системы с большим сенсорным экраном. Также в списке оснащения числится пакет систем безопасности Honda Sensing.

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Honda, Автомобили, Авто, Civic.
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