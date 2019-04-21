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Концепт будущего: Новые грузовики от Volkswagen Tarok

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Концепт будущего: Новые грузовики от Volkswagen Tarok
11:23 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Volkswagen планирует выйти на достаточно тяжелый для этого бренда рынок пикапов в Соединенных Штатах.

Согласно опубликованному пресс-релизу, в котором объявляется, что концепт Tarok выйдет на сцену на Нью-Йоркском автосалоне в этом году, нет никаких планов относительно того, чтобы серийная версия грузовика VW продавалась в США.

Концепт Tarok дебютировал в Бразилии в ноябре прошлого года на международном автосалоне в Сау Паоло, где привлек немало внимания.

Позиционируемый как компактный грузовик, он имеет 1,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, производящий скромную мощность в 147 лошадиных сил, которая передает мощность на все четыре колеса через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

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Tarok использует штатную полноприводную установку 4Motion с настройками для различных условий. Представители VW заявляют, что пикап Tarok вполне способен путешествовать по бездорожью благодаря углу въезда 604 мм, углом съезда 670 мм и дорожному просвету в 243 мм.

Одной из особенностей VW Tarok является изменяемый по желанию клиента интерьер и грузовая платформа.

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Длина последней может быть более 1 828 мм - этот показатель почти равен тому, что могут предложить большинстве полноразмерных пикапов.

Хотя Tarok технически является концепцией, он поострён на модульной платформе VW MQB, и автопроизводитель уже подтвердил, что автомобиль будет запущен в производство почти в той же форме, что и представленный концепт.

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Пикапы, Volkswagen Tarok, Новые грузовики, Концепт грузовиков.
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