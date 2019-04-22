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Renault готовит к серийному производству маленький кроссовер

Renault готовит к серийному производству маленький кроссовер
21:46 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: pixabay.com

В первую очередь такой автомобиль будет создаваться для индийского рынка, но в компании не исключают его выход и на другие рынки стран, развевающиеся.

Как стало известно, Renault построит новый дешевый кроссовер на базе модели Kwid и выведет его на рынок уже в следующем году. Эта и еще несколько новинок будут представлены в Индии.

Расширение модельного ряда запланировано в связи с сокращающимися продажами марки на этом рынке. В планах компании к 2022 году в Индии продавать по 150 тысяч авто ежегодно.

Что касается недорого кроссовера, то известно, что это будет компактная модель, индекс которой HBC. В основе автомобиля будет платформе CMF-A, на которой созданы модели Kwid и Triber.

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Длина новинки не превысит 4 метров, а в линейке двигателей, вероятно, будет 1,0-литровый двигатель, а система привода будет только на переднюю ось.

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Автомобиль, Renault, Авто, Кроссовер.
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