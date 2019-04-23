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Маск рассказал о планах Tesla запустить сервис беспилотного такси

Маск рассказал о планах Tesla запустить сервис беспилотного такси
09:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Илон Маск говорил о сервисе беспилотных такси начиная с 2016 года, но сейчас он впервые назвал конкретную дату.

Владельцы автомобилей смогут сдавать свое авто и зарабатывать на этом до 30 тысяч долларов в год.

Двадцать второго апреля прошла выставка Autonomy Investor Day, на которой Илон Маск поделился подробностями о планах Tesla по запуску сервиса беспилотных такси. По его словам, он должен появиться уже в следующем году. Об этом сообщает издание TechCrunch. 

"Могу сказать вполне уверенно: в следующем году Tesla запустит сервис роботакси — не во всех юрисдикциях, потому что мы еще не везде получили нормативное подтверждение", — сказал предприниматель. 

О каких подтверждениях идет речь, он не пояснил, однако сказал, что их система будет работать благодаря мобильному приложению. Владельцы автомобилей смогут добавлять их в базу, чтобы затем сдавать в аренду. Модель функционирования приложения схожа с Airbnb. Собственники авто будут получать плату за поездки, а компания — ее часть, взимая комиссию от 25 до 30 процентов. Таким образом владельцы Tesla смогут зарабатывать до 30 тысяч долларов в год. 

По мнению предпринимателя, подготовка может занять год или год и три месяца, но он убежден, что запуск точно состоится в следующем году. Он предполагает, что к тому времени компания сможет предложить около миллиона "роботакси".

Одной из главных проблем сервиса может стать подзарядка. Однако Маск обещает, что автомобили самостоятельно будут возвращаться домой, парковаться и пополнять заряд. Ранее основатель компании уже обещал, что Tesla будет следовать за владельцем, как питомец, имея в виду функции нахождения владельца по геопозиции смартфона и самостоятельного поиска парковочного места. 

Tesla Model 3: стартовали продажи электрокара в Китае

Немаловажно, что владельцы смогут добавлять и удалять свои автомобили из базы приложения и ограничивать круг лиц, которым доступна аренда. Также подразумевается возможность регулировать время доступа авто. Стоимость поездки составит 18 центов за милю, что меньше стандартной цены каршеринга (два-три доллара). Маск заверил, что компания будет следить за количеством доступных машин и сможет самостоятельно выводить авто в тех районах, где их недостаточно. 

Недавно СМИ сообщили о взрыве Tesla Model S в Китае. Пока причины возгорания остаются неизвестными. На место уже выдвинулись специалисты компании для расследования.

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Такси, Беспилотник, Tesla, Илон Маск, Беспилотное такси, Роботакси.
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