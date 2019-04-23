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Вторник, 23.04.2019
Наиболее элегантные полуспортивные кары Америки 60-х годов (Фото)
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Наиболее элегантные полуспортивные кары Америки 60-х годов (Фото)

В 1964 году в Нью-Йорке впервые представили поникар Ford Mustang — недорогой полуспортивный автомобиль. Это была альтернатива более мощным маслкарам. Затем появились другие модели поникаров, но до нынешних времен дотянули только две. Жаль, ведь Ford Mustang и другие поникары 60-70 годов отличались редкой элегантностью.
zefirka.net
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