Renault Kangoo ZE: новый электрофургон впервые показали на фото

Компания Renault впервые официально показала, как будет выглядеть ее электрический Kangoo ZE.

Этот небольшой привлекательный фургончик планируется в основном использовать в коммерческих целях.

Сейчас можно увидеть только как будет выглядеть концепт Kangoo ZE. Изображения же серийной версии стоит ожидать к концу года.

Известно, что электрический фургон сможет на одной зарядке проезжать до 270 километров. В компании считают, что такого пробега будет достаточно для передвижения по городу и доставки различных товаров.

Kangoo ZE займет свою нишу между мелким "развозчиком пиццы" Twizy и крупногабаритным Master ZE.

Планируется, что в серийное производство электромобиль пойдет в конце 2019 года. Производить его будут на заводе во французском городе Мобеж. Именно в это предприятие Renault уже инвестировала не менее 450 миллионов евро. При этом там же намерены собирать и Kangoo с ДВС.