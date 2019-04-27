Старт продажи обновленной модели Hyundai Elantra в Украине

Седан получил ряд ключевых изменений в дизайне экстерьера и интерьера, новые функции безопасности и связи.

Экстерьер Hyundai Elantra обновлен в соответствии с новыми тенденциями марки. У седана новый капот, передние крылья, радиаторная решетка и фары головного света, задние фонари, крышка багажного отделения и оригинальные легкосплавные колесные диски. В салоне новая центральная консоль, приборная панель, вентиляционные дефлекторы, блоки управления аудио- и климатической системами.

На украинском рынке рестайлинговый Hyundai Elantra доступен с 1.6-литровым бензиновым двигателем (мощность 127 л.с.), в паре с которым работают 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробки передач.

В базовой комплектации Active седан укомплектован подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, ABS, центральным замком и иммобилайзером, передними и задними электростеклоподъемниквми, боковыми зеркалами с подогревом и электрорегулировкой, датчиком давления в шинах, электромеханическим усилителем руля, датчиком света, кондиционером, мультимедийной системой с 5-дюймовым дисплеем, разъемами AUX/USB и другим оборудованием. Коробка - 6-ступенчатая "механика". Стоимость седана в такой комплектации составляет 462 900 грн.

В комплектации Comfort дополнительно предусмотрены кожаная оплетка рулевого колеса и рычага КПП, подогрев рулевого колеса и передних сидений, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple Carplay/Android Auto, камера заднего вида с динамическим указателем траектории движения, поддержка Bluetooth. С 6-ступенчатой механической коробкой передач комплектация Comfort стоит 486 000 грн, а с 6-ступенчатым "автоматом" - 517 700 грн.

В комплектации Style в список стандартного оснащения включены климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла, круиз-контроль, задний парктроник, светодиодные дневные ходовые огни, функция регулировки рулевого колеса по высоте и глубине, тонированные стекла, датчик дождя, шумоизоляция моторного отсека и легкосплавные колесные диски. За доплату доступны боковые подушки и шторки безопасности, системами курсовой устойчивости (ESC) и удержания при старте на подъеме (Hill Assist). Hyundai Elantra в комплектации Style с механической коробкой передач стоит 508 200 грн, с "автоматом" - 540 700 грн.

В комплектации Premium, дополнительно к оборудованию версии Style, доступны боковые подушки и шторки безопасности, системы ESC и Hill Assist, светодиодные фары проекционного типа, задние LED фонари, система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя, передний парктроник, подогрев задних сидений, беспроводная зарядка для смартфонов, электропривод боковых зеркал и приборная панель SuperVision с 3.5-дюймовым монитором. Коробка - 6-АКПП. В такой комплектации седан стоит 621 500 грн.

Для комплектации Premium дополнительно предлагается пакет Prestige стоимостью 31 800 грн. В эту сумму входит кожаная обивка сидений, электропривод сидения водителя, регулировка кресла переднего пассажира по высоте, сдвижной передний подлокотник и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.