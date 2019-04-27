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Дизайнер нарисовал электропикап Tesla в духе Blade Runner

Дизайнер нарисовал электропикап Tesla в духе Blade Runner
19:48 Сегодня Телеграф autogeek.com.ua Фото: Twitter

Компания Tesla уже в конце этого года представит свой первый полностью электрический пикап.

Однако кроме одного единственного изображения будущего автомобиля Илон Маск до сих пор ничего больше не показал и не дал точных технических характеристик.

Дизайнер Эмре Хаусмен, основываясь только на одном этом тизере, придумал, как может выглядеть пикап от Tesla.

Илон Маск заявлял, что электромобиль будет "по-настоящему футуристичным киберпанком, пикапом Blade Runner".

Итак, по представлению Хаусмена, пикап будет иметь тонкие светодиодные фары, в отличие от нынешних автомобилей Tesla. Помимо этого на изображениях есть небольшая решетка радиатора и противоскользящая пластина в основании бампера.

Из-за того, что пикап большой и будет полностью электрическим, конструкторы могут увеличить кабину и "протолкнуть" ее вперед.

В то же время на представленных фото изображен довольно маленький кузов, как для грузового автомобиля.

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При этом колесная база довольно внушительная, а на дверях наблюдаются агрессивные выемки.

Сам же Маск рассказывал, что у нового электромобиля будет усовершенствованная подвеска, регуляция заднего демпфирования - отскок и сжатие в зависимости от того, какой груз перевозит транспортное средство. Еще на него установят 360-градусные камеры и гидролокатор, посадка рассчитана на шестерых человек, а дальность пробега 640-800 километров.

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Все по теме:

Авто, Машина, Tesla, Пикап, Илон Маск, Электрический пикап, электропикап, Blade Runner.
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