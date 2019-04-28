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Geely представила седана Emgrand SL в бюджетной версии

Geely представила седана Emgrand SL в бюджетной версии
10:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Компания Geely выпустила на китайский авторынок бюджетную версию нового купеобразного седана Emgrand SL.

Уже стартовал прием заказов у местных дилеров. Цены варьируются от 11 100 до 15 500 долларов. Стоимость зависит от комплектации.

Важно напомнить, Geely Emgrand SL появился в продаже осенью 2018 года. Главная особенность автомобиля - презентабельный внешний вид (как у флагманского Emgrand GL), по весьма доступной цене.

В новом базовом исполнении автомобиль под капотом спрячет 1,0-литровый 136-сильный турбодвигатель, работающий в дуэте с шестиступенчатым «роботом» DCT. В других версиях седан доступен с инновационным 1,4-литровым турбомотором отдачей 133 л.с., который не так давно был признан лучшим автомобильным двигателем Китая по версии Chinese Heart Awards (CHA).

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Размеры автомобиля не изменились и по-прежнему составляют 4680 мм в длину, 1785 мм в ширину и 1460 мм в высоту при колесной базе 2670 мм.

Точный список опций самого бюджетного Geely Emgrand SL пока не раскрывается.

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