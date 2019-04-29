Названы самые надежные китайские автомобили

Специалисты составили рейтинг самых практичных и надежных китайских автомобилей.

В числе таких моделей оказался хетчбэк Lifan Smily, который обладает ретростилем, перекликающимся с немецкой моделью Mini Cooper.

Автомобиль признан достаточно надежным и безопасным для водителя и пассажиров. Также эксперты порекомендовали модель Chery KIMO, которая обладает надежной сборкой и качественной подвеской, подходящей для отечественных дорог.

Среди седанов высокая прочность признана за новинкой FAW Oley, которая не имеет признаков хрупкости для автолюбителей.

Среди более дорогих моделей высоким качеством также отличается седан Geely Emgrand 7, который получил современные опции безопасности, прочный кузов и ряд других преимуществ.