Porsche: клиентам разрешим компенсировать загрязнение окружающей среды

Создание предприятий, которые не будут оказывать негативное влияние на окружающую среду, стало одним из главных направлений в автомобильной отрасли.

Многие автопроизводители в этом вопросе делают ставку лишь на производство авто на электрике.

Однако есть и такие компании, которые пытаются компенсировать уровень негативного влияния и другим образом.

Например, компания Porche создала программу Porsche Impact, позволяющую клиентам следить за выбросами углекислого газа. С помощью системы водители могут отслеживать, сколько тонн углекислого газа они произвели, и компенсировать свое негативное влияние на окружающую среду.

В зависимости от проекта водителям Porsche Cayenne S 2019 придется заплатить за 10 тысяч миль в год от 67 до 152 долларов компенсации.

Деньги, полученные от водителей автомобилей Porsche, могут быть направлены на проекты, которые противодействуют выбросам ископаемого топлива, или на проект по водоснабжению, помогающий обеспечить возобновляемую электроэнергию и более чистый воздух во Вьетнаме, либо же на проект по защите еловых лесов на Аляске.