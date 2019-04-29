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Дизайнеры показали, как может выглядеть пикап Tesla

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Дизайнеры показали, как может выглядеть пикап Tesla
12:27 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Автомобиль, конечно, уникален. Сложно найти другой такой автомобиль, на который он был бы похож.

Рендеры пикапа Tesla - всегда горячая и спорная тема. И этот, с некоторыми экстремальными элементами внешнего дизайна, несомненно, тоже будет спорным.

Кажется, что он не будет заимствовать формы и элементы дизайна никаких других пикапов - в отличие от рендера полу-Tesla – полу- Ram, который был представлен ранее.

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Автор Эмре Хасмен оживляет этот пикап в яркой форме. Автомобиль угловатый, с несколькими острыми элементами – однако это все равно Tesla . По его аэродинамическим свойствам нельзя с ходу сказать, что это электромобиль. Впрочем, это может и хорошо - учитывая, что это все же большой пикап, а не машина для длительных переездов, для которых нужна долгосрочная зарядка.

Напомним, Специалисты составили рейтинг самых практичных и надежных китайских автомобилей.

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Автомобили, Авто, Tesla, Пикап Tesla.
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