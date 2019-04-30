Tesla Roadster II: Илон Маск раскрыл подробности будущей новинки

Электрокары становятся все более удобными для эксплуатации, и запас хода на полном заряде батареи - это важный показатель.

Только недавно Илон Маск объявил о готовности вывести на рынок обновленные версии Tesla Model S и Model X.

Особенностью обновления станет увеличенный запас хода на прежней батарее. Также модели получат несколько других доработок. Однако сейчас глава компании раскрыл еще одну подробность будущей новинки - запас хода Tesla Roadster II.

По словам Илона Маска, автомобиль станет самым "дальнобойным" на одной зарядке и будет способен проехать более 1 000 км при полном заряде аккумуляторной батареи.

В общем новый Rodster станет той самой моделью, которая покажет максимальные возможности электрокаров и самой компании Tesla на данном уровне развития технологий и производства.

Также компания продолжает разработку собственного беспилотника, который уже научился самостоятельно передвигаться в городском трафике.

Пока новая версия в серию не идет, но демонстрация возможностей уже была.