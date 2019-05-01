Volkswagen разработал новый полицейский фургон

Новый полицейский фургон компании Volkswagen создан на базе удлиненной версии модели Volkswagen Crafter.

Компания Volkswagen Commercial Vehicles разработала новый полицейский фургон. Его официальная премьера состоится на этой неделе в Бирмингеме, Англия, во время выставки The Commercial Vehicle Show.

За основу взяли комплектацию Trendline с 2,0 л дизельным двигателем мощностью 175 л.с.

Если вы думаете, что перед вами обычный полицейский фургон, то ошибаетесь. Он получил несколько интересных инноваций. Например, лобовое стекло сделано из "небьющегося" пластика под названием "Kasiglas". Поэтому отпала необходимость защищать лобовое стекло металлической решеткой. В результате, вес фургона уменьшился, а водитель получил лучший обзор.

Внутри фургона есть пассажирский отсек на семь человек и специально оборудованные камеры для арестованных.

Переоборудованием Volkswagen Crafter в полицейский фургон занималась английская компания Accredited Blue Light Conversion Partner. Скоро эта новинка дебютирует на CV Show, а потом ее получат английские полицейские.