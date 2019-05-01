Пикап Volkswagen Amarok подготовили для езды по бездорожью

Выставочный образец пикапа Volkswagen Amarok от тюнинг-компании Delta 4x4 получил матово-черный кузов с красными деталями в передней и задней части.

Немецкий тюнер Delta 4x4 представил новый «пакет» доработок для пикапа Volkswagen Amarok, который превращает последний в настоящий внедорожник.

Модернизации дают грузовику дополнительный дорожный просвет в впечатляющие 250 миллиметра.

Только для этого необходимо будет заплатить 2 000 евро. Для последующего улучшения внедорожных способностей автомобиля требуется 1 800 евро. За эти деньги устанавливаются пружины с амортизаторами Bilstein.

Набор из 20-дюймовых колесных дисков KlassikB с 35-дюймовыми шинами Cooper или 33-дюймовыми шинами Yokohama предложен за 4500 евро.

Также предлагается установить более широкую комбинацию колес и шин, набор более широких крыльев, модифицированный передний бампер с светодиодными лампами.

Инженеры ателье также добавили дополнительную светодиодную панель на верхней части ветрового стекла. Аналогичная панель сзади обеспечивает пространство для установки еще большего количества светодиодов над крышей.

С таким большим количеством освещения, заблудиться в пустыне должно быть немного сложнее, чем обычно.