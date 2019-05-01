Электрокар, который бьет все рекорды: Tesla Model 3 в три раза превосходит Renault Zoe

На европейском рынке тенденция к приобретению электромобилей растет, в то время как дизель достиг исторического минимума.

Общие продажи новых автомобилей за первый квартал 2019 года сократились на 3,2% в сравнении с этим же периодом в 2018 году.

Запрет дизелей отражается на авторынке все больше и больше. Спрос на двигатели на тяжелом топливе снизился с долей рынка в марте 31,2%, что значительно ниже, чем в прошлом году, а тем более в сравнении с 2017 годом. Более того, он достиг исторического минимума, зафиксированного в 21-м веке.

Зато электромобильный рынок активно развивается и набирает темпы. Так за последний месяц квартала зафиксировано 125 400 человек, которые приобрели те или иные электрифицированные автомобили (PHEV, BEV, EV). Основной рост замечен в Германии, Голландии, Испании, Норвегии.

Основным электрокаром, который бьет все рекорды стала Tesla Model 3 с количеством 15 755 автомобилей, что более чем в три раза превосходит предыдущий самый популярный электрокар Renault Zoe.

Самым популярным среди ДВС стал VW Golf. А вот сегмент внедорожников немного просел, хотя все еще удерживает позиции самого популярного сектора рынка. В Европе было зарегистрировано 650 00 компактных и среднеразмерных внедорожников.