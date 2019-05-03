Hyundai IONIQ: что изменилось в новом электромобиле

Компания Hyundai представила обновленную версию своего электромобиля IONIQ.

Обновленная версия получила большую батарею и увеличенный запас хода.

Электромобиль IONIQ, согласно оценкам EPA, является одним из наиболее эффективных транспортных средств - он способен проезжать около 200 км на батарее в 28 кВтч.

Теперь же корейский автопроизводитель обновляет батарею до 38,3 кВт-ч в новой версии IONIQ 2020 года.

"Новая батарея IONIQ Electric была модернизирована с 28 кВт до 38,3 кВтч, что означает, что водители смогут проезжать больше. На оном заряде электромобиль сможет проезжать 294 км (внутренняя цель в соответствии с правилами WLTP). Электродвигатель IONIQ развивает максимальную мощность 136 л/с и крутящий момент 295 Нм. Также было обновлено стандартное встроенное зарядное устройство с 6,6 кВт до 7,2 кВт. Используя станцию быстрой зарядки мощностью 100 кВт, батарея может достичь 80% заряда всего за 54 минуты", - отметили в Hyundai.

Также были обновлены дизайн интерьера и экстерьера IONIQ. Электромобиль получил обновленный дизайн переднего бампера с серебристой накладкой в нижней части. Светодиодные ДХО, а также новые доступные светодиодные головные и задние фонари были полностью изменены, чтобы выделить IONIQ ночью.

Кроме того автопроизводитель предлагает множество новых вариантов отделки салона на всех версиях IONIQ.

Обновили также панель управления и центральную консоль.

Наряду с этими изменениями также обновили и приложение BlueLink. Теперь доступны новые функции, такие как удаленный запуск и остановка, проверка состояния аккумулятора и многое другое.

Новая электрическая версия IONIQ должна выйти в сентябре этого года.