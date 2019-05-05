Водителю на заметку: какие вещи должны быть в автомобиле

Есть такие вещи, которые должны быть в автомобиле в обязательном порядке. Наличием подобных устройство, приспособлений и аксессуаров совершенно точно не стоит пренебрегать, если нет желания оказаться в малоприятной ситуации на дороге. Самое время еще раз проверить свой багажник и убедиться, все ли там есть.