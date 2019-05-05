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Понедельник, 06.05.2019
Водителю на заметку: какие вещи должны быть в автомобиле
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Водителю на заметку: какие вещи должны быть в автомобиле

Есть такие вещи, которые должны быть в автомобиле в обязательном порядке. Наличием подобных устройство, приспособлений и аксессуаров совершенно точно не стоит пренебрегать, если нет желания оказаться в малоприятной ситуации на дороге. Самое время еще раз проверить свой багажник и убедиться, все ли там есть.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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21:55 Вс, 5 Май 2019 Телеграф
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