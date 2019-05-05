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Chevrolet Camaro: спорткар пережил обновление

Chevrolet Camaro: спорткар пережил обновление
14:44 Вс, 5 Май 2019 Телеграф autonews.autoua.net Фото: Twitter

Компания Chevrolet показала обновленный спорткар Camaro с измененной внешностью, новым цветом в кузовной палитре и новой "доступной" версией LT1 с мотором V8.

Все анонсированные производителем внешние изменения коснулись версии SS. От стандартной модели такой спорткар можно отличить по новой радиаторной решетке в стилистике концепт-кара Camaro SS Shock, представленного на прошлогоднем тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе. Радиаторная решетка обновленного спорткара разделена на две части горизонтальной полосой, окрашенной в цвет кузова, а эмблема марки теперь находится посередине верхней части решетки.

В кузовной палитре Chevrolet Camaro 2020 года появился новый цвет Rally Green, а в списке опций задний спойлер, тонированная оптика, спортивные сидения Recaro, кожаная отделка салона, красные ремни безопасности, новые 20-дюймовые колесные диски, всесезонные шины и тормозные суппорты красного или оранжевого цвета.

Новая "доступная" версия LT1 предлагается в кузове купе и кабриолет, и комплектуется тем же 6.2-литровым V8 мощностью 455 л.с., что и версия SS. В пару мотору предлагается 6-ступенчатая "механика" или 10-ступенчатый "автомат". На американском рынке Chevrolet Camaro LT1 будет стоить $ 34 995. Для сравнения минимальный ценник Camaro SS 2019 года составляет $37 995.

Еще одно новшество - 10-ступенчатый "автомат", ранее использовавшийся Camaro SS и ZL1, включен в оснащение Camaro LT с 3.6-литровым мотором V6.

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Базовый Camaro сохранил свой прежний 2.0-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 275 л.с. и 400 Нм. Сочетается агрегат 6-ступенчатой "механикой". Но теперь даже базовые версии получили пакеты оснащения Convenience и Lighting, ранее доступные исключительно за доплату.

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Chevrolet, Авто, Машины, Спорткар, Chevrolet Camaro.
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