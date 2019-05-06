Kia выпустит кроссовер на базе модели Ceed

Корейская компания показала на изображениях свой новый кроссовер, который получил название ХCeed. На данный момент известно, что новинка превзойдет по размерам хэтчбек, а также отличится более вместительным багажником - 426 литров.
В салоне нового Kia ХCeed появится виртуальная панель приборов, а также модернизированный блок управления климатической установкой и большой сенсорный монитор мультимедийного комплекса.
В моторную гамму новики войдут 1,0-литровый турбомотор T-GDi мощностью 120 л.с., 4-цилиндровый турбированный 140-сильный агрегат объемом 1,4 литра, а также 1,6-литровый бензиновый T-GDi с отдачей в 201 л.с. и аналогичного объема дизельные двигатели мощностью 115 и 136 л.с. Привод - только передний.
По мнению автоэкспертов, мировой дебют нового кроссовера Kia ХCeed состоится в рамках международного мотор-шоу во Франкфурте.