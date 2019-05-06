Kia выпустит кроссовер на базе модели Ceed

Продажи модели на европейском рынке должны стартовать до конца текущего года.

Корейская компания показала на изображениях свой новый кроссовер, который получил название ХCeed. На данный момент известно, что новинка превзойдет по размерам хэтчбек, а также отличится более вместительным багажником - 426 литров.

В салоне нового Kia ХCeed появится виртуальная панель приборов, а также модернизированный блок управления климатической установкой и большой сенсорный монитор мультимедийного комплекса.

В моторную гамму новики войдут 1,0-литровый турбомотор T-GDi мощностью 120 л.с., 4-цилиндровый турбированный 140-сильный агрегат объемом 1,4 литра, а также 1,6-литровый бензиновый T-GDi с отдачей в 201 л.с. и аналогичного объема дизельные двигатели мощностью 115 и 136 л.с. Привод - только передний.

По мнению автоэкспертов, мировой дебют нового кроссовера Kia ХCeed состоится в рамках международного мотор-шоу во Франкфурте.