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Среда, 08.05.2019
Уникальное купе Sweptail от Rolls-Royce (Фото)
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Уникальное купе Sweptail от Rolls-Royce (Фото)

Заоблачно дорогой автомобиль - Rolls-Royce Sweptail 2017, машина показана публично в рамках конкурса элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии. Предлагаем вам окунуться в мир изысканности, стиля и роскоши, оценив новый Роллс-Ройс Sweptail 2017 с помощью фото, узнать цену, оснащение и технические характеристики уникального авто.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Италия, Concorso d’Eleganza Villa d’Este, Rolls-Royce Sweptail 2017, Уникальное купе от роллс-ройс.
21:48 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
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