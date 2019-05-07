Уникальное купе Sweptail от Rolls-Royce (Фото) Заоблачно дорогой автомобиль - Rolls-Royce Sweptail 2017, машина показана публично в рамках конкурса элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии. Предлагаем вам окунуться в мир изысканности, стиля и роскоши, оценив новый Роллс-Ройс Sweptail 2017 с помощью фото, узнать цену, оснащение и технические характеристики уникального авто.