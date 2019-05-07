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Уникальное купе Sweptail от Rolls-Royce (Фото)
Заоблачно дорогой автомобиль - Rolls-Royce Sweptail 2017, машина показана публично в рамках конкурса элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии. Предлагаем вам окунуться в мир изысканности, стиля и роскоши, оценив новый Роллс-Ройс Sweptail 2017 с помощью фото, узнать цену, оснащение и технические характеристики уникального авто.
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