Внедорожник Dodge Durango SRT улучшили для гонок

В 2018 году внедорожник Dodge Durango SRT Pursuit проявил себя в гонке One Lap of America, а в 2019-м модель стала еще мощнее и вновь вернется в заезд.

В 2018 году Дэвид Хаким из Dodge Garage и Дэвид Карр из SRT Engineering стали победителями в классе Truck/SUV и заняли 24-е место в общем зачете гонки One Lap of America, выступая за рулем внедорожника Dodge Durango SRT. В 2019-м экипаж вновь вернётся в заезд на еще более доработанной машине.

Прошлогодний автомобиль с 475-сильным двигателем 392 Hemi авторы проекта назвали Dodge Durango SRT Pursuit, а в этот раз гонщики выведут на трассу Dodge Durango SRT Pursuit Speed Trap. И за этим названием скрывается еще большая мощность, чем прежде.

Под капотом нового автомобиля размещен 6,2-литровый V8 Hemi от купе Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye. В итоге получился внедорожник мощностью 797 л.с., что практически вдвое больше, чем у исходного Dodge Durango SRT!

Помимо мощного двигателя авторы проекта поработали над внешностью машины, чтобы деморализовать соперников. Для этого внедорожник стилизовали под патрульный автомобиль полиции, а раскраску дополнили функциональными спецсигналами и сиреной.

Из других доработок у Durango SRT Pursuit Speed Trap авторы назвали новую выхлопную систему, заниженную подвеску из ассортимента Mopar, новые 20-дюймовые колеса с резиной Pirelli P-Zero. Доработки подвески и новые покрышки направлены в первую очередь на улучшение поведения машины в поворотах гоночной трассы.

Насколько быстр новый внедорожник окажется в рамках Tire Rack Brock Yates’ One Lap of America узнаем скоро. Заезды проходят с 4 по 11 мая, после чего миру явят новых победителей состязаний.