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Skoda анонсировала премьеру обновленного Superb

Skoda анонсировала премьеру обновленного Superb
12:51 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Твиттер

Премьера нынешнего Skoda Superb третьего поколения состоялась более 4 лет назад и сейчас настало время освежить внешность.

Компания Skoda обещает представить рестайлинговую версию флагмана Superb в конце мая 2019 года. В Сети появился первый официальный тизер новинки.

Обновленная модель будет, по-прежнему, доступна в двух типах кузова – лифтбек и универсал. Премьеру новинки приурочили к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Братиславе в конце мая.

Насколько можно судить по опубликованному тизеру, а также по серии сделанных ранее шпионских снимков, рестайлинговый Superb получил модифицированную оптику и новый передний бампер. Задние фонари будут соединены или хромированной перемычкой или светодиодной полосой – за тонкой лентой камуфляжной пленки явно что-то скрывается. На крышке багажника вместо стандартного логотипа Skoda должна появиться крупная надпись "SUPERB".

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В салоне установят новый экран информационно-развлекательной системы с поддержкой смартфонов Android Auto и Apple CarPlay, а в список оснащения войдут современные электронные ассистенты концерна Volkswagen Group.

Обновленный Skoda Superb впервые оснастят гибридной силовой установкой. Ожидается, что ее конфигурация будет аналогична гибридному Volkswagen Passat GTE — 1,4-литровый турбомотор в сочетании с электрическим двигателем суммарной отдачей 218 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Блок литий-ионных батарей мощностью 9,9 кВт-ч позволит проезжать до 50 километров на чистом электричестве.

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Skoda, Автомобили, Авто, Skoda Superb.
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