Седан Tesla Model S прошел испытание лужей

Однако в случае подобных испытаний электрокар еще некоторое время может исправно работать.

В Twitter появилось видео, на котором владелец Tesla Model S бесстрашно преодолел огромную лужу, образовавшуюся в результате сильных дождей.

Пользователь Twitter Ричард Рихтер подписал видео: "если это не реклама Tesla, то я не знаю, что это такое". Как можно увидеть из ролика, водитель электрокара решил не замедляться перед водной преградой и благополучно преодолел ее. Таким образом, аккумуляторы и силовая установка прошли тест на герметичность.

Правда, справедливости ради стоит напомнить о еще одном подобном случае. Так, в 2016 году водитель на черном Model S проехал по затопленному тоннелю в Казахстане.

"Мы, разумеется, не рекомендуем так экстремально эксплуатировать автомобиль, но да, Tesla Model S может на какое-то время превратиться в лодку и грести при помощи вращающихся колес", — отметил изобретатель Илон Маск.

Но не стоит забывать про коррозию, которая может со временем может разъесть электрику.