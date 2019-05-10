Tesla ввела новую уникальную функцию

Специальная система способна обнаружить неполадки в автомобиле, и автоматически заказать необходимую для замены запчасть онлайн.

Компания Tesla внедрила новую функцию для своих автомобилей, которая способна провести анализ системы, обнаружить механические неполадки в автомобиле, и автоматически заказать необходимые запасные части.

Один из владельцев Tesla недавно выложил в сеть сообщение, которое высветилось на экране его монитора, с информацией о том, что после обнаружения системой контроля проблемы, запасная часть была автоматически заказана онлайн, и отправлена в выбранный владельцем сервисный центр Tesla.

Производитель уже подтвердил наличие данной системы обнаружения проблем, и заявил, что «автомобили могут следить за определенными компонентами, чтобы владельцы знали, нуждаются ли они в замене, и заказывать детали перед следующим визитом в сервис".

При этом по словам Илона Маска, владельцы Tesla могут отметить заказ запасной части, если они не считают ее замену необходимой. Это важный и полезный аспект функции, так как не все владельцы могут считать немедленный заказ запасных частей удобным или необходимым.