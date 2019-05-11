Каким образом Tesla "видит" дорожную обстановку в непогоду (Видео)

В сети появились видео, на которых видно, как же электромобили Tesla "видят" дорогу во время дождя.

Одна из основных проблем авто с автопилотом является их реакция на сложные погодные условия.

На протяжении последних лет больше ясности в работу автопилотов американского бренда внесли хакеры Verygreen и DamianXVI, которые выкладывают соответствующие ролики и пояснения к ним.

Иногда, они показывают те обновления ПО, которые компания еще официально не выпустила, а только тестирует. Соответственно, для водителей они заблокированы.

Набор датчиков и камер позволяет электромобилю на автопилоте в нормальном режиме ехать по трассе и различать разметку и окружающего его машины.

Однако, как оказалось, есть еще небольшая проблема, которую нужно устранить. В частности, иногда автопилоту недостаточно датчиков для визуального обнаружения грузовика.